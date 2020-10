LIVE – Fiorentina-Padova, Coppa Italia 2020/2021: terzo turno (DIRETTA) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alle 17:00 di mercoledì 28 ottobre la Fiorentina ospiterà il Padova nel terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. Si gioca al Franchi e i viola di Iachini vanno a caccia del pass qualificazione al prossimo turno. Quale sarà l’esito del match al termine dei novanta (o oltre) minuti? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dal fischio d’inizio. AGGIORNA LA DIRETTA Fiorentina-Padova (Ore 17:00) Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alle 17:00 di mercoledì 28 ottobre laospiterà ilneldi. Si gioca al Franchi e i viola di Iachini vanno a caccia del pass qualificazione al prossimo. Quale sarà l’esito del match al termine dei novanta (o oltre) minuti? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dal fischio d’inizio. AGGIORNA LA(Ore 17:00)

NBC_SN91 : Fiorentina vs Padova >>> - violanews : Fiorentina-Padova - - AgReds : RT @ACF_Womens: ?? NEXT MATCH | INFO ?? #CoppaItaliaFemminile ?? #RiozzeseFiorentina ?? Domenica 1 Novembre ? H 14.30 ???Centro Sportivo Comu… - ACF_Womens : ?? NEXT MATCH | INFO ?? #CoppaItaliaFemminile ?? #RiozzeseFiorentina ?? Domenica 1 Novembre ? H 14.30 ???Centro Sport… - FantamaniaPlus : Live i voti della #5giornata #seriea in attesa #milan #roma -