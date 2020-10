LIVE – Cosenza-Monopoli 1-1, Coppa Italia 2020/2021: terzo turno (DIRETTA) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ore 15:00, mercoledì 28 ottobre. Cosenza contro Monopoli, tutto in novanta minuti e forse oltre. Allo stadio San Vito – Gigi Marulla le due squadre si contenderanno il pass per il prossimo turno di Coppa Italia in occasione del match valido per il terzo turno della competizione nazionale. Chi andrà avanti? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale aggiornata in tempo reale a partire dalle 15:00. LE FORMAZIONI UFFICIALI Cosenza: Saracco, Corsi, Tiritiello, Bouah, Bahlouli, Schiavi, Vera, Bruccini, Petrucci, Sacko, Petre. Allenatore: Occhiuzzi. Monopoli: Pozzer, Nicoletti, Bastrini, Arena, Guiebre, Giorno, Lombardo, Piccinni, Arlotti, Santoro, Montero. Allenatore: Scienza. IL TABELLONE DEL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ore 15:00, mercoledì 28 ottobre.contro, tutto in novanta minuti e forse oltre. Allo stadio San Vito – Gigi Marulla le due squadre si contenderanno il pass per il prossimodiin occasione del match valido per ildella competizione nazionale. Chi andrà avanti? Scopriamolo insieme con unatestuale aggiornata in tempo reale a partire dalle 15:00. LE FORMAZIONI UFFICIALI: Saracco, Corsi, Tiritiello, Bouah, Bahlouli, Schiavi, Vera, Bruccini, Petrucci, Sacko, Petre. Allenatore: Occhiuzzi.: Pozzer, Nicoletti, Bastrini, Arena, Guiebre, Giorno, Lombardo, Piccinni, Arlotti, Santoro, Montero. Allenatore: Scienza. IL TABELLONE DEL ...

nikhielar : Cosenza vs Monopoli Soccer [HD] Live Streaming Coppa Italia - yahinierar : Cosenza vs Monopoli Soccer [HD] Live Stream Coppa Italia - CosenzaPost : Cosenza-Monopoli, terzo turno di Coppa Italia: diretta testuale LIVE - solocosenza : Dalle 15 la diretta web di Cosenza - Monopoli 3° Turno di Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali - MonopoliCalcio : BUONGIORNO POPOLO BIANCOVERDE ???? Si torna in campo per la Coppa Italia ???? ?? 3° turno Coppa Italia @SerieA 20/21 ??…

