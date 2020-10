Lite tra colleghi in ditta | ambulanze e carabinieri a Novate Milanese

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)e auto medica aper unatra lavoratori in una. L’allarme è scattato poco prima delle 13,30 con una chiamata al centralino del Nue 112 che segnalava una aggressione in via Amoretti. Sul posto si sono portate rapidamente 2, l’auto medica e una pattuglia didella compagnia … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.