L' ironia di Burioni | Do il benvenuto tra i virologi a Cristiano Ronaldo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'attaccante della Juventus, attualmente in isolamento per aver contratto il Coronavirus, risulta essere ancora positivo dopo due settimane. Questa mattina, in una foto pubblicata ...

la Repubblica

Il virologo Roberto Burioni attacca Cristiano Ronaldo usando l’ironia: “Benvenuto tra i virologi…”. Il virologo Roberto Burioni ha voluto attaccare Cristiano Ronaldo utilizzando l’arma dell’ironia: ...TORINO. L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha lasciato la Cidade do Futebol a Lisbona dove era in isolamento, in seguito alla sua positività al coronavirus quando era in ritiro ... [ Contin ...