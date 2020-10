L’Inps paga il ristoratore. Ma il bonifico è di cinque euro per due settimane (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un vero e proprio insulto ai sacrifici effettuati durante la pandemia a detta del ristoratore che ha ricevuto dall’Inps una cifra assolutamente irrisoria. L’emergenza più pressante del paese che si va ad associare alla grave situazione sanitaria è senza dubbio la crisi economica che sta colpendo duramente i settori interessati da chiusure e … L'articolo L’Inps paga il ristoratore. Ma il bonifico è di cinque euro per due settimane proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un vero e proprio insulto ai sacrifici effettuati durante la pandemia a detta delche ha ricevuto dall’Inps una cifra assolutamente irrisoria. L’emergenza più pressante del paese che si va ad associare alla grave situazione sanitaria è senza dubbio la crisi economica che sta colpendo duramente i settori interessati da chiusure e … L'articolo L’Inpsil. Ma ilè diper dueproviene da Leggilo.org.

Mauro39201502 : @gabrieleporri Ma anche chi è a stretto contatto con un positivo e dovrebbe isolarsi fiduciariamente spesso non lo… - DanieleBerghino : @GabrieleIuvina1 @DeShindig Ma figurati, ma lo sai che l’INPDAP quando fu fuso nell’INPS era in rosso di 23 miliard… - DaitarnTR3 : @Affaritaliani @GFabrygherardi @cgilnazionale l'INPS paga la cassa integrazione ???? - anna30048679 : @pacchitto @myrtamerlino L'INPS non paga, non risponde, non risolve. La regione Lazio non ha fatto il suo lavoro...… - giu_lor : @ninaciccio @CottarelliCPI siamo aggiornatissimi al 15.10.2020 sulle pratiche che ci sono arrivate dalle regioni TU… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inps paga Energia: Besseghini, 'sistema sta gradualmente riprendendo posizioni' Affaritaliani.it