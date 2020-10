L’innovazione sarà centrale nelle politiche economiche del nostro Paese (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’indice Desi (Digital Economy and Society Index) è al momento lo strumento più riconosciuto a livello internazionale per misurare il grado di innovazione dell’economia di un Paese. Con una mozione a firma del deputato Niccolò Invidia, approvata alla Camera, il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto un grande risultato: non solo abbiamo portato a riconoscere in Italia un nuovo indice economico, che si accompagna al Pil e che verrà allegato ogni anno al Documento di Economia e Finanza (DEF), ma di fatto spingiamo il governo a definire gli obiettivi che intende perseguire proprio in merito agli indicatori dell’indice Desi: connettività, capitale umano, uso dei servizi internet, integrazione della tecnologia digitale, Pubblica Amministrazione digitale. Ogni anno il governo dovrà monitorare insieme al Parlamento i ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’indice Desi (Digital Economy and Society Index) è al momento lo strumento più riconosciuto a livello internazionale per misurare il grado di innovazione dell’economia di un. Con una mozione a firma del deputato Niccolò Invidia, approvata alla Camera, il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto un grande risultato: non solo abbiamo portato a riconoscere in Italia un nuovo indice economico, che si accompagna al Pil e che verrà allegato ogni anno al Documento di Economia e Finanza (DEF), ma di fatto spingiamo il governo a definire gli obiettivi che intende perseguire proprio in merito agli indicatori dell’indice Desi: connettività, capitale umano, uso dei servizi internet, integrazione della tecnologia digitale, Pubblica Amministrazione digitale. Ogni anno il governo dovrà monitorare insieme al Parlamento i ...

