L’impatto del Coronavirus sul mondo del lavoro: l’Italia è il terzo Paese più colpito in Europa. E i giovani sono più a rischio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie (27 ottobre)Impatto sul lavoro e impatto sul reddito. L’Eurostat ha stilato il primo report sugli effetti del Coronavirus sulla riduzione del lavoro e, di conseguenza, sulla percezione del reddito nei vari Paesi e tra le varie categorie. Secondo l’analisi, il rischio di subire perdite sul reddito e di trovarsi in profonda povertà varia a seconda dei Paesi, delle fasce di età e dei settori economici. A preoccupare di più in questa fase sono due elementi: da una parte il grande numero di lavoratori che ha perso il posto, dall’altra la riduzione dell’orario di lavoro di chi è rimasto occupato. Proprio quest’ultima condizione – derivante ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel: ultime notizie (27 ottobre)Impatto sule impatto sul reddito. L’Eurostat ha stilato il primo report sugli effetti delsulla riduzione dele, di conseguenza, sulla percezione del reddito nei vari Paesi e tra le varie categorie. Secondo l’analisi, ildi subire perdite sul reddito e di trovarsi in profonda povertà varia a seconda dei Paesi, delle fasce di età e dei settori economici. A preoccupare di più in questa fasedue elementi: da una parte il grande numero di lavoratori che ha perso il posto, dall’altra la riduzione dell’orario didi chi è rimasto occupato. Proprio quest’ultima condizione – derivante ...

