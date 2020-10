L’immunologa Viola demolisce il governo: “Assurdo chiudere a casaccio senza avere i dati” (video) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’immunologa Antonella Viola critica la metodologia del governo nell’attuare le ultime restrizioni. Ieri sera, ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo“, si è lasciata andare a un lungo sfogo contro le metodologie adottate dal governo. “Se sono critica con il governo è sul metodo. A differenza della prima fase, dove era necessario bloccare il contagio sulla base del buonsenso, in questa seconda fase dovremmo avere i numeri del tracciamento, che ci dicano ad esempio quanti siano i contagiati al cinema o nei bar. Altrimenti come valutiamo l’efficacia delle misure? Si tratta solo di applicare la scienza”, ha detto, anche a Marco Travaglio, che la ascoltava in collegamento. Antonella Viola e il suo “not in my ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’immunologa Antonellacritica la metodologia delnell’attuare le ultime restrizioni. Ieri sera, ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo“, si è lasciata andare a un lungo sfogo contro le metodologie adottate dal. “Se sono critica con ilè sul metodo. A differenza della prima fase, dove era necessario bloccare il contagio sulla base del buonsenso, in questa seconda fase dovremmoi numeri del tracciamento, che ci dicano ad esempio quanti siano i contagiati al cinema o nei bar. Altrimenti come valutiamo l’efficacia delle misure? Si tratta solo di applicare la scienza”, ha detto, anche a Marco Travaglio, che la ascoltava in collegamento. Antonellae il suo “not in my ...

