Licenziamenti: sospeso incontro Conte – sindacati, rinvio al 30 ottobre

Si chiude così il primo round con i leader di Cgil, Cisl e Uil, durato circa 5 ore. Al centro del tavolo il nodo della proroga dei Licenziamenti fino alla fine di marzo

Si chiude così il primo round con i leader di Cgil, Cisl e Uil, durato circa 5 ore. Al centro del tavolo il nodo della proroga dei licenziamenti fino alla fine di marzo ...

Arcelor Mittal, sindacalista sospeso: è bufera

Così ArcelorMittal sospende chi espone le criticità ... chi denuncia gravi condizioni di sicurezza sugli impianti rischia il licenziamento». Continua la Fiom: «È del tutto evidente che lo stato degli ...

