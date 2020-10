Licenziamenti, Bonomi piange. E Conte accetta di ascoltarlo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Da una parte ci sono i sindacati che chiedono di allungare il blocco dei Licenziamenti a fine emergenza (almeno fine marzo). Dall’altro c’è Carlo Bonomi che quei Licenziamenti li vorrebbe liberi da subito. In mezzo c’è il governo che già martedì ha deciso di prolungare il blocco solo a fine gennaio. E che ieri non ha trovato un accordo con Cgil, Cisl e Uil chiamate da Conte il giorno dopo decisioni già prese nel decreto Ristori. Se l’ultimo confronto governo-sindacati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Da una parte ci sono i sindacati che chiedono di allungare il blocco deia fine emergenza (almeno fine marzo). Dall’altro c’è Carloche queili vorrebbe liberi da subito. In mezzo c’è il governo che già martedì ha deciso di prolungare il blocco solo a fine gennaio. E che ieri non ha trovato un accordo con Cgil, Cisl e Uil chiamate dail giorno dopo decisioni già prese nel decreto Ristori. Se l’ultimo confronto governo-sindacati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

alkhimiyah : RT @alkhimiyah: Carlo #Bonomi, sull'emergenza #COVID19. 'Dobbiamo ragionare come una comunità o non riusciremo ad uscire da una crisi così… - alkhimiyah : Ma #Bonomi parla tutti tutti i giorni? «Governo non ascolta, sue decisioni unilaterali» #mes #licenziamenti… - alkhimiyah : Carlo #Bonomi, sull'emergenza #COVID19. 'Dobbiamo ragionare come una comunità o non riusciremo ad uscire da una cri… - prc_lombardia : RT @maurizioacerbo: @Mezzorainpiu 'nessuno meglio degli imprenditori sa cosa fare' dice Bonomi. Sono 30 anni che i governi danno retta a #… - Blitiri1 : @PornoNoblogs Ma sì, ovviamente. Rimane comunque uno scontro tra Confindustria e lobby varie e sindacati Credo per… -