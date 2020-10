Levante incanta il web sulle note di “Vertigine” Bellissima – FOTO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)torna su Instagram con un altro meraviglioso scatto dalla descrizione illuminante. Questa volta si tratta di alcuni versi di “Vertigine”. Una bellezza ed un carisma irresistibili quelli di. Al netto di un anno davvero difficile per il mondo della musica, la cantante siciliana può dirsi soddisfatta dei mesi appena trascorsi. Dopo il successo travolgente … L'articoloil webdi “Vertigine”.proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Levante incanta

Yeslife

Leggi anche: Studio Ghibli, i cinque film che non potete non conoscere Molto popolare in Giappone, i suoi film sono tra i più visti nella storia del Sol Levante. Gran parte ... Nel 2002, La città ...