L'etica nella finanza: l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini incontra le banche

Giovedì 29 ottobre, alle ore 12.00, l'Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini incontra la comunità finanziaria con un evento online in diretta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. Alla conferenza, che si svolgerà nel rispetto delle norme introdotte per prevenire i contagi da Covid-19, interverrà anche Giuseppe Sopranzetti, direttore della sede di Milano della Banca d'Italia. Elena Beccalli, preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, modererà il dibattito, al quale assisteranno i rappresentanti delle principali banche italiane. Durante la conferenza, che sarà trasmessa in diretta sui canali social dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

