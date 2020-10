Lega Pro | sospeso il campionato Primavera 3 | il comunicato ufficiale

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilfino al prossimo 24 novembre.La decisione in questione è stata presa direttamente dal presidente dellaPro, Francesco Ghirelli, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Dobbiamo agire per preservare la salute dei nostri giovani atleti ed evitare un ulteriore aggravio di costi per le nostre società, che stanno già subendo danni devastanti. La Figc hai campionati giovanili. E anche noi, comePro, sospendiamo per il momento le gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre del3-Dante Berretti".Di seguito ildellaPro.Preso atto del Decreto del Presidente del ...