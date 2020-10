League of Legends: Wild Rift in un nuovo cinematic trailer in attesa del lancio anche in Europa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Riot Games, sviluppatore e publisher di League of Legends: Wild Rift, annuncia che Wild Rift è ora disponibile nella sua prima Open Beta Regionale in Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Tailandia, con numerose regioni a seguire nel corso del 2020 e all'inizio del 2021. Tutti i giocatori di queste regioni avranno accesso a Wild Rift, un invito da parte di Riot a (ri)unirsi al mondo e alla community di League of Legends. Michael "Riot Paladin" Chow, executive producer di Wild Rift, ha annunciato diversi eventi in arrivo per gli attuali giocatori e fan di Wild Rift.Che ne dite?Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Riot Games, sviluppatore e publisher diof, annuncia cheè ora disponibile nella sua prima Open Beta Regionale in Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Tailandia, con numerose regioni a seguire nel corso del 2020 e all'inizio del 2021. Tutti i giocatori di queste regioni avranno accesso a, un invito da parte di Riot a (ri)unirsi al mondo e alla community diof. Michael "Riot Paladin" Chow, executive producer di, ha annunciato diversi eventi in arrivo per gli attuali giocatori e fan di.Che ne dite?Leggi altro...

