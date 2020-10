Le previsioni meteo di giovedì 29 ottobre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le previsioni meteo di giovedì 29 ottobre – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro instabile sulla Toscana, bel tempo altrove. Al Sud rovesci sparsi sul versante tirrenico. Le previsioni meteo di giovedì 29 ottobre – Giornata all’insegna del bel tempo e su gran parte delle Regioni del Centro Italia. Al Sud instabile sul versante tirrenico, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Nord – Cielo sereno e ampi soleggiamenti sulle regioni settentrionali L’alta pressione garantirà una giornata all’insegna del bel tempo con ampi soleggiamenti su quasi tutte le regioni. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Instabile sulla ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ledi giovedì 29– Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro instabile sulla Toscana, bel tempo altrove. Al Sud rovesci sparsi sul versante tirrenico. Ledi giovedì 29– Giornata all’insegna del bel tempo e su gran parte delle Regioni del Centro Italia. Al Sud instabile sul versante tirrenico, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Nord – Cielo sereno e ampi soleggiamenti sulle regioni settentrionali L’alta pressione garantirà una giornata all’insegna del bel tempo con ampi soleggiamenti su quasi tutte le regioni. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Instabile sulla ...

meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 28/10 alle 06:05. - TgrAltoAdige : La giornata inizierà con delle nebbie e nubi alte in transito Nel pomeriggio il tempo sarà soleggiato Le temperatur… - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse in prossimi… - infoitinterno : Meteo a Napoli: le previsioni del 27 ottobre - infoitinterno : Previsioni meteo Abruzzo martedì 27 ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo Allerta meteo in 13 regioni, e poi? Le previsioni fino a novembre Ilmeteo.net Le previsioni meteo di giovedì 29 ottobre

Le previsioni meteo di giovedì 29 ottobre – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro instabile sulla Toscana, bel tempo altrove. Al Sud rovesci sparsi sul versante tirrenico. Le previsioni meteo ...

Meteo, previsioni di mercoledì 27 ottobre: bello al Centro-Nord, allerta gialla in 4 regioni del Sud

Le previsioni di IlMeteo.it. Nord Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Centro e Sardegna Torna l’alta pressione a garanzia di una giornata ...

Le previsioni meteo di giovedì 29 ottobre – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro instabile sulla Toscana, bel tempo altrove. Al Sud rovesci sparsi sul versante tirrenico. Le previsioni meteo ...Le previsioni di IlMeteo.it. Nord Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Centro e Sardegna Torna l’alta pressione a garanzia di una giornata ...