‘Le Iene’, la sorella lesbica di Elodie le fa credere di essere rimasta incinta di un ragazzo gay: la reazione della cantante (Video) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anche Elodie è caduta nella trappola de Le Iene! La cantante è stata vittima del terribile scherzo architettato da Nicolò Devitiis che con la complicità di Fey, la sorella di Elodie, ha architettato una vera e propria soap opera che ha fatto preoccupare e non poco l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. La cantante dopo una giornata di lavoro va a trovare la sorella, ma si ritrova faccia a faccia con un bel palestrato che esce dalla doccia. La cosa insospettisce e non poco Elodie, perché Fey è fidanzata da diverso tempo con Marta. Così, una volta rimaste sole la cantante inizia a fare qualche domanda in più alla sorella sul rapporto con Cristiano, ma Fey tergiversa ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ancheè caduta nella trappola de Le Iene! Laè stata vittima del terribile scherzo architettato da Nicolò Devitiis che con la complicità di Fey, ladi, ha architettato una vera e propria soap opera che ha fatto preoccupare e non poco l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Ladopo una giornata di lavoro va a trovare la, ma si ritrova faccia a faccia con un bel palestrato che esce dalla doccia. La cosa insospettisce e non poco, perché Fey è fidanzata da diverso tempo con Marta. Così, una volta rimaste sole lainizia a fare qualche domanda in più allasul rapporto con Cristiano, ma Fey tergiversa ...

Corriere : Nuovo stop per Alessia Marcuzzi: «Positiva al test pungidito Covid» - Affaritaliani : Per i giudici non ha pagato i contributi e le tasse - Nico01042014 : Ancora una volta le iene obbediscono a berlusconi e attaccano il M5S. La tattica è sempre la stessa: fanno un servi… - IsaeChia : ‘#LeIene’, la sorella lesbica di #Elodie le fa credere di essere rimasta incinta di un ragazzo gay: la reazione del… - blogtivvu : Ascolti TV, 27 ottobre: #IlCollegio 5 contro Le Iene, ecco chi ha vinto la prima serata -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Le Iene’ Un gol contro i pregiudizi: ieri alla Rems la partita con la Nazionale dei pazienti ciociariaoggi.it