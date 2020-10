Le 10 canzoni più belle di Eros Ramazzotti, da Terra Promessa a Vita Ce N’è (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stabilire quali siano le 10 canzoni più belle di Eros Ramazzotti significa ripercorrere decenni di carriera, un percorso puntellato di grandi successi che hanno coronato il sogno del ragazzo di borgata che oggi è amato in tutto il mondo. Non si può non partire da Terra Promessa, contenuta nel primo album Cuori Agitati (1985) e grande successo al Festival di Sanremo, al primo posto nella categoria Nuove Proposte. Nello stesso disco troviamo Una Storia Importante, anche oggi immancabile nella setlist e recentemente incisa anche da Giorgia. Cuori agitati 10,99 EUR ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stabilire quali siano le 10piùdisignifica ripercorrere decenni di carriera, un percorso puntellato di grandi successi che hanno coronato il sogno del ragazzo di borgata che oggi è amato in tutto il mondo. Non si può non partire da, contenuta nel primo album Cuori Agitati (1985) e grande successo al Festival di Sanremo, al primo posto nella categoria Nuove Proposte. Nello stesso disco troviamo Una Storia Importante, anche oggi immancabile nella setlist e recentemente incisa anche da Giorgia. Cuori agitati 10,99 EUR ...

lostmypescis : @Ateez_Ita Grazie mille per questa opportunità :) Una delle canzoni che piú adoro degli ATEEZ é Precious ?? - taetaesoftbby : mi consigliate le canzoni più belle dei TXT? vorrei conoscerli un po’?? - carolinacasalii : Le canzoni degli anni 80 gasano molto di più rispetto a quelle di oggi - YesFlaash : @6Madz Sono entrambi canzoni d'amore dello stesso autore, il paragone secondo me è legittimo, poi ovvio che sono du… - pjiminmylife : RT @diilettae: Kim Seokjin è più di un numero. È una persona piena di talento, un artista completo, versatile e si nota in ogni sua esibizi… -

Ultime Notizie dalla rete : canzoni più Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it