Lazio, Pereira va in Belgio: un uomo in più per Inzaghi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BRUGES - Simone Inzaghi potrà contare su un uomo in più in vista della sfida al Bruges di Champions League. In Belgio, in mattinata, è arrivato Andreas Pereira . Già ieri circolava la voce che l'ex ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BRUGES - Simonepotrà contare su unin più in vista della sfida al Bruges di Champions League. In, in mattinata, è arrivato Andreas. Già ieri circolava la voce che l'ex ...

