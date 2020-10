Lazio in piena emergenza pareggia 1-1 a Bruges (Di giovedì 29 ottobre 2020) Bruges (BELGIO) (ITALPRESS) – La Lazio in completa emergenza chiude sull’1-1 contro il Bruges nella 2^ giornata del girone F di Champions League. Succede tutto nel primo tempo, i biancocelesti vanno in vantaggio con Correa ma il calcio di rigore, regalato da Patric e segnato da Vanaken, fissa il risultato sul pareggio. La Lazio è decimata, ben nove giocatori sono rimasti a Roma: sei sono titolari fissi di Inzaghi, costretto a una formazione obbligata senza Immobile, Luis Alberto, Strakosha, Luiz Felipe, Lazzari e Leiva oltre ad Anderson, Cataldi e Armini. Nonostante l’emergenza, i biancocelesti si presentano in Belgio per confermare la vetta del girone, dopo la vittoria all’esordio con il Borussia Dortmund. Altrettanto aveva fatto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020)(BELGIO) (ITALPRESS) – Lain completachiude sull’1-1 contro ilnella 2^ giornata del girone F di Champions League. Succede tutto nel primo tempo, i biancocelesti vanno in vantaggio con Correa ma il calcio di rigore, regalato da Patric e segnato da Vanaken, fissa il risultato sul pareggio. Laè decimata, ben nove giocatori sono rimasti a Roma: sei sono titolari fissi di Inzaghi, costretto a una formazione obbligata senza Immobile, Luis Alberto, Strakosha, Luiz Felipe, Lazzari e Leiva oltre ad Anderson, Cataldi e Armini. Nonostante l’, i biancocelesti si presentano in Belgio per confermare la vetta del girone, dopo la vittoria all’esordio con il Borussia Dortmund. Altrettanto aveva fatto il ...

Italpress : Lazio in piena emergenza pareggia 1-1 a Bruges - CorriereCitta : Lazio in piena emergenza pareggia 1-1 a Bruges - ItaSportPress : Champions League, una Lazio in piena emergenza strappa il pari a Bruges - - internewsit : La Lazio pareggia in piena emergenza: col Club Brugge finisce 1-1 - - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: Mercoledì di @ChampionsLeague alle 21 c'è #JuventusBarcellona, ma senza la sfida tra #Ronaldo (ancora positivo) e #Mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio piena Marcolin: "Zeman mi diede fiducia in una Lazio piena di campioni" LazioNews Brugge-Lazio 1-1: tanto carattere nell'emergenza. Punto prezioso per la squadra di Inzaghi

Una Lazio gagliarda, in piena emergenza, strappa un punto sul campo del Brugge, rimanendo, insieme agli uomini di Clement, in testa alla classifica del girone F. 1-1 il finale con reti di ...

Champions League, Bruges-Lazio 1-1: Vanaken replica su rigore a Correa

Nonostante una squadra in piena emergenza, la Lazio esce imbattuta dal Jan Breydel Stadion: finisce 1-1 contro il Bruges. Biancocelesti in vantaggio al 14’ grazie a un gran sinistro nell’angolino di ...

Una Lazio gagliarda, in piena emergenza, strappa un punto sul campo del Brugge, rimanendo, insieme agli uomini di Clement, in testa alla classifica del girone F. 1-1 il finale con reti di ...Nonostante una squadra in piena emergenza, la Lazio esce imbattuta dal Jan Breydel Stadion: finisce 1-1 contro il Bruges. Biancocelesti in vantaggio al 14’ grazie a un gran sinistro nell’angolino di ...