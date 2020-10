L'attacco di Bassetti: 'Siamo ingessati dai tamponi, Ronaldo ha ragione' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il virologo Matteo Bassetti ha commentato le dichiarazioni sui tamponi di Cristiano Ronaldo di questa mattina. L'attaccante portoghese, positivo al virus da un paio di settimane, in un commento ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il virologo Matteoha commentato le dichiarazioni suidi Cristianodi questa mattina. L'attaccante portoghese, positivo al virus da un paio di settimane, in un commento ...

alessanprudente : RT @Danilo_Sant65: 'LA GENTE SI CONTAGIA NEI TRASPORTI PUBBLICI E NELLE CODE, NON AL #RISTORANTE' - IL PROF. #BASSETTI TORNA ALL’ATTACCO DE… - Massimo10489625 : RT @Danilo_Sant65: 'LA GENTE SI CONTAGIA NEI TRASPORTI PUBBLICI E NELLE CODE, NON AL #RISTORANTE' - IL PROF. #BASSETTI TORNA ALL’ATTACCO DE… - NonnaMaria15 : RT @Danilo_Sant65: 'LA GENTE SI CONTAGIA NEI TRASPORTI PUBBLICI E NELLE CODE, NON AL #RISTORANTE' - IL PROF. #BASSETTI TORNA ALL’ATTACCO DE… - quaranta_vito : RT @Danilo_Sant65: 'LA GENTE SI CONTAGIA NEI TRASPORTI PUBBLICI E NELLE CODE, NON AL #RISTORANTE' - IL PROF. #BASSETTI TORNA ALL’ATTACCO DE… - cbatcaselli : 'LA GENTE SI CONTAGIA NEI TRASPORTI PUBBLICI E NELLE CODE, NON AL RISTORANTE' - L’INFETTIVOLOGO BASSETTI TORNA ALL’… -

Ultime Notizie dalla rete : attacco Bassetti L'attacco di Bassetti: "Siamo ingessati dai tamponi, Ronaldo ha ragione" Globalist.it L'attacco di Bassetti: "Siamo ingessati dai tamponi, Ronaldo ha ragione"

Il virologo Matteo Bassetti ha commentato le dichiarazioni sui tamponi di Cristiano Ronaldo di questa mattina. L’attaccante portoghese, positivo al virus da un paio di settimane, in un commento ...

Zangrillo attacca Galli in diretta: "Mi denunci e la chiudiamo qua"

Brusaferro e lo stesso Galli da un lato e Bassetti, Palù e proprio Zangrillo dall’altro –in "allarmisti" e "tranquillizzatori". Ecco, queste le parole di Zangrillo: "Mi dispiace questa divisione, ma ...

Il virologo Matteo Bassetti ha commentato le dichiarazioni sui tamponi di Cristiano Ronaldo di questa mattina. L’attaccante portoghese, positivo al virus da un paio di settimane, in un commento ...Brusaferro e lo stesso Galli da un lato e Bassetti, Palù e proprio Zangrillo dall’altro –in "allarmisti" e "tranquillizzatori". Ecco, queste le parole di Zangrillo: "Mi dispiace questa divisione, ma ...