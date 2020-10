Latina e Provincia, 139 nuovi casi e una vittima. Ecco la situazione aggiornata al 28 ottobre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 139 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I nuovi casi sono così distribuiti: nei Comuni di Aprilia (23), di Cisterna di Latina (23), di Cori (3), di Fondi (7), di Formia (7), di Gaeta (1), di Itri (2), di Latina (33), di Lenola(4), di Minturno (4), di Pontinia (1), di Priverno (4), di Roccagorga (1), di Sabaudia (2), di S. Felice Circeo (3), di Sezze (8), di Sonnino (2), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (10). Si è registrato il decesso di 1 paziente, domiciliato nel Comune di Latina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 139 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: nei Comuni di Aprilia (23), di Cisterna di(23), di Cori (3), di Fondi (7), di Formia (7), di Gaeta (1), di Itri (2), di(33), di Lenola(4), di Minturno (4), di Pontinia (1), di Priverno (4), di Roccagorga (1), di Sabaudia (2), di S. Felice Circeo (3), di Sezze (8), di Sonnino (2), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (10). Si è registrato il decesso di 1 paziente, domiciliato nel Comune di. su Il Corriere della Città.

