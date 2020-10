L’arbitro Tom Harald Hagen fa coming out: “Sono omosessuale” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 42enne arbitro norvegese, Tom Harald Hagen, internazionale dal 2009, ha preso la decisione di fare 'coming out' in un mondo purtroppo ancora ricco di stereotipi: "È giunto il momento di dire che sono gay. Sono sicuro che da questo verranno solo cose positive: per me è sempre stata una parte del tutto naturale della vita" - ha dichiarato il direttore di gara. E il sostegno per l'arbitro norvegese arriva da ogni parte del mondo."SONO OMOSESSUALE"caption id="attachment 1043621" align="alignnone" width="683" Hagen, getty/captionNegli scorsi giorni non è mancato un altro caso di insulti omofobi nel mondo del calcio, triste episodio avvenuto in una partita del campionato norvegese tra Valerenga e Kristiansund. Tom Harald Hagen aveva da poco confessato la sua ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 42enne arbitro norvegese, Tom, internazionale dal 2009, ha preso la decisione di fare 'out' in un mondo purtroppo ancora ricco di stereotipi: "È giunto il momento di dire che sono gay. Sono sicuro che da questo verranno solo cose positive: per me è sempre stata una parte del tutto naturale della vita" - ha dichiarato il direttore di gara. E il sostegno per l'arbitro norvegese arriva da ogni parte del mondo."SONO OMOSESSUALE"caption id="attachment 1043621" align="alignnone" width="683", getty/captionNegli scorsi giorni non è mancato un altro caso di insulti omofobi nel mondo del calcio, triste episodio avvenuto in una partita del campionato norvegese tra Valerenga e Kristiansund. Tomaveva da poco confessato la sua ...

MauroMorandi3 : @repubblica Intanto non sapevo neanche esistesse l'arbitro Tom Harald, ma saran ben cazzi suoi? - repubblica : Norvegia, l'arbitro Tom Harald Hagen fa coming out: 'Sono omosessuale' [di Gianluca Strocchi] [aggiornamento delle… - stefano1176 : @amArizona13 @SkyTG24 era da un paio d'anni che mi chiedevo quale fosse l'orientamento sessuale dell'arbitro Tom Harald Hagen - valerianom1948 : Norvegia, l'arbitro Tom Harald Hagen fa coming out: 'Sono omosessuale' - sportli26181512 : Tom Harald Hagen, l'arbitro norvegese fa coming out: 'Sono omosessuale': Il direttore di gara norvegese ha svelato… -

