Lamorgese | “Il bene comune è tenere insieme il Paese”

L'informativa della ministra Lamorgese in Senato sulle proteste contro il dpcm. ROMA – La ministra Lamorgese è intervenuta in Senato per l'informativa sulle proteste contro il dpcm. "La situazione nel Paese è seguita con la massima attenzione – ha assicurato la titolare del Viminale, riportata da RaiNews – terremo in considerazione ogni minimo segnale di allarme perché la protesta non turbi ancor più un clima già scosso dalla seconda ondata pandemica". "Il bene comune – ha aggiunto la ministra – è tenere insieme il Paese. L'obiettivo deve essere quello di assicurare la tenuta sociale del Paese, da un lato con risorse e impegno del Governo, dall'altro attraverso un ...

