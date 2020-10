L’allarme di Strand e la magia della lettura condivisa

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Brutte notizie. Nancy Bass Wyden, proprietaria di una delle più note librerie newyorkesi,, celebrata in decine di serie tv e di film, tra cui l’ultimo di Sofia Coppola, On the Rocks, ha lanciato via Twitter un allarme: siamo a rischio chiusura, il giro d’affari è calato del 70% a causapandemia e i fondi si stanno esaurendo. Secondo Sam Adams, che alla vicenda dedica un articolo su Slate, è possibile che molti tra i clienti ricchi e famosi … Continua L'articolo L’allarme die laproviene da il manifesto.