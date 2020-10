L' Agenzia del farmaco stronca Conte | Vaccino a Natale? Ingannevole

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il numero uno dell'europea delrivela: "Ilpotrebbe arrivare tra gennaio e febbraio". Fondamentale il lavoro dei governi per la creazione di piani nazionali per la vaccinazione Annunciare uncontro il Sars-CoV-2 entro, dato che le prime dosi potrebbero arrivare tra fine gennaio e inizio febbraio, mentre per vedere i primi effetti delsulla pandemia bisognerà aspettare l'estate. A spiegarlo, in un'intervista a Repubblica, è Guido Rasi, il numero uno dell'Ema, l'europea delche ha il compito di dare il via libera alla commercializzazione dei vaccini in Europa. Tecnicamente, spiega il direttore esecutivo, ...