Lady Diana, spunta la verità: “Lasciata la famiglia per un uomo più giovane” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lady Diana ha portato con sé il trauma dell’abbandono fin da quando era piccola. Eppure questo brutto episodio della sua vita l’ha spinta ad avere un legame con la cognata Sarah Ferguson. Tutti i dettagli della storia commovente sono stati svelati dal documentario inglese Fergie Vs Diana: Royal Wives At War. Il trauma dell’abbandono di Lady Diana: aveva sei anni quando… Pochi sanno probabilmente che Lady Diana è stata abbandonata dalla madre quando aveva solo sei anni. La madre della principessa, Frances Shand Kydd, infatti, ha lasciato suo padre John Spencer per Peter Shand Kydd quando la figlia era ancora una bambina. Così la prima moglie di Carlo è stata cresciuta dal padre, con cui ha avuto un ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha portato con sé il trauma dell’abbandono fin da quando era piccola. Eppure questo brutto episodio della sua vita l’ha spinta ad avere un legame con la cognata Sarah Ferguson. Tutti i dettagli della storia commovente sono stati svelati dal documentario inglese Fergie Vs: Royal Wives At War. Il trauma dell’abbandono di: aveva sei anni quando… Pochi sanno probabilmente cheè stata abbandonata dalla madre quando aveva solo sei anni. La madre della principessa, Frances Shand Kydd, infatti, ha lasciato suo padre John Spencer per Peter Shand Kydd quando la figlia era ancora una bambina. Così la prima moglie di Carlo è stata cresciuta dal padre, con cui ha avuto un ...

martiinamanzo : RT @VanityFairIt: Come hanno fatto le donne della famiglia reale a essere così impeccabili? Abbiamo scoperto i dettagli della loro routine… - VanityFairIt : Come hanno fatto le donne della famiglia reale a essere così impeccabili? Abbiamo scoperto i dettagli della loro ro… - VanityFairIt : Il marito starebbe già spingendo per farle avere il titolo che le spetta, ma lei non sembra molto convinta… - malenamalbod : @Lady_k525 Diana Maggi - vale_enne : Giustamente Andrea talmente altolocato che cerca la moglie come Lady Diana #MatrimonioAPrimaVista -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Diana Il ritorno di Diana a Buckingham Palace La Repubblica Lady Diana, spunta la verità: “Lasciata la famiglia per un uomo più giovane”

Lady Diana ha portato con sé il trauma dell’abbandono fin da quando era piccola. Eppure questo brutto episodio della sua vita l’ha spinta ad avere un legame con la cognata Sarah Ferguson. Tutti i dett ...

L'indiscrezione choc: "I Clooney erano alle nozze di Harry e Meghan ma non li conoscevano"

Secondo un'indiscrezione surreale George e Amal Clooney non avevano mai incontrato Harry e Meghan prima del matrimonio nel 2018.

Lady Diana ha portato con sé il trauma dell’abbandono fin da quando era piccola. Eppure questo brutto episodio della sua vita l’ha spinta ad avere un legame con la cognata Sarah Ferguson. Tutti i dett ...Secondo un'indiscrezione surreale George e Amal Clooney non avevano mai incontrato Harry e Meghan prima del matrimonio nel 2018.