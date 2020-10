Ladispoli | mamma positiva organizza festa per il figlio | nonna contagiata muore

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)due feste di compleanno per il. Ora c’è una vittima. A, a inizio ottobre, unaal Covid avevato due feste di compleanno per ildi 8 anni, prima di ricevere l’esito del tampone. Alle feste, circa 30 invitati ciascuna. Ora ladi uno degli amichetti del bambino,da sua figlia, che era stata con ilalladi compleanno, ha perso la vita in seguito alle complicanze da Covid-19. >> Lombardia “bar ribelli” aperti oltre le 18: «Pronta ad incatenarmi, piuttosto mi faccio arrestare»...

