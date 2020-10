“La vera emergenza è questo governo”. In tutta Italia prosegue la protesta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – Ancora proteste e manifestazioni contro il coprifuoco imposto dal governo giallofucsia che mette in ginocchio ristoratori, commercianti, imprenditori. Dopo Milano, Torino, Napoli, i cittadini scendono in piazza a Roma, La Spezia, Parma, Padova per urlare la loro rabbia contro le restrizioni e i divieti previsti dal Dpcm che di fatto chiude l’Italia dalle 18 alle 5 del mattino dopo. “La vera emergenza è questo governo“, si legge in molti striscioni che hanno sfilato nei cortei di protesta. Insomma, dati alla mano su contagi e ricoveri, i cittadini non ci stanno a vivere in un semi-lockdown che spezza le gambe all’economia, già messa a dura prova da mesi di serrata generale. Scontri a Roma alla manifestazione delle Partite Iva A Roma, in piazza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – Ancora proteste e manifestazioni contro il coprifuoco imposto dal governo giallofucsia che mette in ginocchio ristoratori, commercianti, imprenditori. Dopo Milano, Torino, Napoli, i cittadini scendono in piazza a Roma, La Spezia, Parma, Padova per urlare la loro rabbia contro le restrizioni e i divieti previsti dal Dpcm che di fatto chiude l’dalle 18 alle 5 del mattino dopo. “Lagoverno“, si legge in molti striscioni che hanno sfilato nei cortei di. Insomma, dati alla mano su contagi e ricoveri, i cittadini non ci stanno a vivere in un semi-lockdown che spezza le gambe all’economia, già messa a dura prova da mesi di serrata generale. Scontri a Roma alla manifestazione delle Partite Iva A Roma, in piazza ...

