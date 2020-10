La svolta di Melania Così la First Lady scende in campo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mentre Donald Trump e Joe Biden fanno campagna negli Stati in bilico, l’epidemia di coronavirus riprende virulenza negli Stati Uniti: nell’ultima settimana, ci sono stati oltre 500 mila nuovi casi – un numero record – con una media giornaliera di oltre 71 mila. Il che non impedisce a Trump d’erodere il vantaggio di Biden nei sondaggi. Stando ai dati della John’s Hopkins University, alla mezzanotte sulla East Coast il totale dei contagi nell’Unione era di quasi 8.779.000 – di questo passo, i nove milioni saranno superati prima dell’Election Day, quello dei decessi di oltre 226.700. Numerosi Stati e città stanno varando nuove restrizioni per frenare la diffusione dell’epidemia. Newark, in New Jersey, vicino a New York, decreta il coprifuoco; El Paso in Texas ordina lockdown per due settimane; Chicago vieta il servizio ...