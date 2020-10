La sorella lesbica di Elodie tradisce la fidanzata con un ragazzo gay e rimane incinta, l’epico scherzo de Le Iene (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da Andrea Zelletta che tradisce Natalia Paragoni con una fan ad Imma Battaglia che tradisce Eva Grimaldi con una suora, fino ad arrivare alla sorella lesbica di Elodie che rimane incinta dopo aver tradito la compagna con un modello gay fidanzato. Le Iene anche questa volta con i loro scherzi non hanno deluso (prendendo di fatto le veci del compianto Scherzi A Parte), con Elodie vittima di un terribile scherzo architettato dalla sorella, dalla cognata e dal patrigno. La scena è semplice: la sorella di Elodie si fa sorprendere dalla cantante in atteggiamenti intimi con un avvenente modello. Niente di anomalo se non fosse che Fey (questo il nome della ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da Andrea Zelletta cheNatalia Paragoni con una fan ad Imma Battaglia cheEva Grimaldi con una suora, fino ad arrivare alladichedopo aver tradito la compagna con un modello gay fidanzato. Leanche questa volta con i loro scherzi non hanno deluso (prendendo di fatto le veci del compianto Scherzi A Parte), convittima di un terribilearchitettato dalla, dalla cognata e dal patrigno. La scena è semplice: ladisi fa sorprendere dalla cantante in atteggiamenti intimi con un avvenente modello. Niente di anomalo se non fosse che Fey (questo il nome della ...

