La solitudine del Governo rischiosa per la tenuta sociale del Paese

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli scontri di piazza che si sono registrati in questi giorni evidenziano il fatto che la situazione rischia di sfuggire sempre più di mano; ed è anche chiaro che, accanto a chi manifesta pacificamente e legittimamente, si sono infiltrati dei veri professionisti della guerriglia che, approfittando del caos di questo momento difficile della storia della Repubblica e della drammaticità della situazione di gravissimo disagio, scatenano la loro violenza, riversando rabbia, sfiducia verso lo Stato e odio nei confronti della politica.Si doveva prevedere e immaginare che, quando si stringe la morsa delle libertà, ma soprattutto quando si toglie il sostentamento del lavoro dando nel contempo prova ai cittadini che il timore dell’inerzia dell’Amministrazione non sia infondata, sarebbe potuto accadere quello che stiamo vedendo in queste ore.Ma non si ...