La ricetta del coniglio in salmì di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo aver preparato ladi un ottimo primo piatto, dal sapore tipicamente umbro,prepara un’altra supernella puntata diall’Italiana in onda oggi 28 ottobre 2020 su Rete 4. La secondadi oggi è quella delin salmì che arriva dopo ladella pasta con la fonduta di tartufo nero, una vera delizia.Una carrellata didal sapore umbro quella chesta proponendo in queste prime puntate della nuova edizione del programma di rete 4, partito proprio dalla sua regione! Ladelnecessita di una nottata durante la quale la carne riposta in frigo, per cui dovrete ...