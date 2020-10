La povertà digitale Famiglie emarginate

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Viviamo in un mondo digitalizzato. Quante volte abbiamo sentito e letto questa affermazione, al punto di considerarla scontata. E invece è parziale: se infatti 4,54 miliardi di persone oggi sono connesse a internet e circa la metà della popolazione mondiale (3,8 miliardi) utilizza regolarmente i social network, con un incremento del 9% rispetto al 2019, il 40% degli abitanti del pianeta è ancora offline, non ha cioè alcun accesso al web. In prevalenza abita in villaggi nel Sud del mondo, dove, se va bene, c’è soltanto una rudimentale linea telefonica. Sono le vittime della cosiddetta «povertà»: ma non è necessario andare lontano per incontrarle, ci sono anche in Italia e nella Bergamasca.Secondo un rapporto presentato la scorsa settimana e redatto dall’Auditel (la società che ...