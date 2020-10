La pazzia della politica divisa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo una vecchia leggenda l'imperatore Carlo V, dopo avere avuto a che fare con i Sardi, li ebbe a definire "pocos, locos y mal unidos": cioè pochi, stolti, o peggio ancora pazzi, e divisi fra loro. Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo una vecchia leggenda l'imperatore Carlo V, dopo avere avuto a che fare con i Sardi, li ebbe a definire "pocos, locos y mal unidos": cioè pochi, stolti, o peggio ancora pazzi, e divisi fra loro.

Emy12112636 : Pazzia collettiva..della serie ...quando l essere umano si crede dio - Mircione_ : Il sogno di Marika, la sana pazzia di questo signore sardo, le zone spettacolari della Sardegna... per un po' sembr… - VotaSpartaco : RT @RecitarLeggendo: “La vita umana, nel suo insieme, non è che un gioco, il gioco della pazzia.” Il 27 ottobre 1467 nasceva #ErasmodaRotte… - MinervaArmata : RT @RecitarLeggendo: “La vita umana, nel suo insieme, non è che un gioco, il gioco della pazzia.” Il 27 ottobre 1467 nasceva #ErasmodaRotte… - NETLOR777 : Rappresentazione della pazzia -

Ultime Notizie dalla rete : pazzia della La pazzia della politica divisa QUOTIDIANO.NET La pazzia della politica divisa

Secondo una vecchia leggenda l’imperatore Carlo V, dopo avere avuto a che fare con i Sardi, li ebbe a definire "pocos, locos y mal unidos": cioè pochi, stolti (o peggio ancora pazzi) e divisi fra loro ...

"Chiudere i ristoranti la sera è una pazzia"

"Una pazzia chiudere i ristoranti alle 18 ... "I ristoratori hanno riaperto i locali all’insegna della sicurezza, ecco perché è inutile. I clienti vanno solo su prenotazione e gli ingressi sono ...

Secondo una vecchia leggenda l’imperatore Carlo V, dopo avere avuto a che fare con i Sardi, li ebbe a definire "pocos, locos y mal unidos": cioè pochi, stolti (o peggio ancora pazzi) e divisi fra loro ..."Una pazzia chiudere i ristoranti alle 18 ... "I ristoratori hanno riaperto i locali all’insegna della sicurezza, ecco perché è inutile. I clienti vanno solo su prenotazione e gli ingressi sono ...