La natura non se la passa tanto bene neppure in Europa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Siamo abituati a pensare all’Europa come a un modello di virtù nella tutela dell’ambiente, nella lotta ai cambiamenti climatici e nei progetti di conservazione della natura, esportati in ogni parte del mondo, ma sotto i nostri piedi gli ecosistemi sono in profonda sofferenza. Nei giorni scorsi l’Agenzia europea per l’ambiente ha pubblicato un rapporto avvilente sullo stato in cui versa la natura nel Vecchio Continente. Nelle sue pagine si legge infatti che oltre l’80% degli habitat protetti si trova in pessime condizioni, mettendo a rischio tre quarti delle specie che vi abitano. Una situazione talmente grave da spingere il commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius ad affermare che “stiamo perdendo il nostro sistema di ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Siamo abituati a pensare all’come a un modello di virtù nella tutela dell’ambiente, nella lotta ai cambiamenti climatici e nei progetti di conservazione della, esportati in ogni parte del mondo, ma sotto i nostri piedi gli ecosistemi sono in profonda sofferenza. Nei giorni scorsi l’Agenzia europea per l’ambiente ha pubblicato un rapporto avvilente sullo stato in cui versa lanel Vecchio Continente. Nelle sue pagine si legge infatti che oltre l’80% degli habitat protetti si trova in pessime condizioni, mettendo a rischio tre quarti delle specie che vi abitano. Una situazione talmente grave da spingere il commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius ad affermare che “stiamo perdendo il nostro sistema di ...

Linkiesta : La malattia è partita da Pechino per le sue abitudini alimentari e perché il regime comunista ha mentito per mesi s… - eli4never : RT @AlienoGentile: E se ancora il mistero della natura umana vi lascia disorientati, non resta che rifugiarsi ne “L’idiota” di Dostoevskij.… - Bagdadcoffee : RT @Giu_Fabiana: Torneremo a fotografare tramonti e restare basiti davanti allo spettacolo della natura...Ma non è questo il giorno !!! ht… - Antonioquantum2 : RT @Animal_Genocide: Coronavirus, la natura ci insegna che quando ci si difende e contrattacca non sempre soccombe il più debole https://t.… - Marco_dreams : @Ennio23498129 Sì, animali cocciuti che sappiano non capiscono niente per natura, poi ci sono dei favolosi asinelli. -

Ultime Notizie dalla rete : natura non Coronavirus, la natura ci insegna che quando ci si difende e contrattacca non sempre soccombe il più debole La Stampa La donazione modale

La natura dell’onere o modus in modo più specifico Si deve precisare che il modus, oppure onere, non ha natura di corrispettivo. La causa della donazione resta sempre la liberalità che nel caso in ...

Salviamo almeno la metà della biodiversità del Pianeta

La scorsa settimana, presso la sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in versione webinair a causa delle nuove regole del Covid, è andato “in onda” un originale seminario per una proposta ...

La natura dell’onere o modus in modo più specifico Si deve precisare che il modus, oppure onere, non ha natura di corrispettivo. La causa della donazione resta sempre la liberalità che nel caso in ...La scorsa settimana, presso la sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in versione webinair a causa delle nuove regole del Covid, è andato “in onda” un originale seminario per una proposta ...