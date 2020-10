La legge Zan estende il testo anche alla disabilità ma si continua a fare opposizione

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Combattere l’omofobia non è una necessità. Nemmeno se, oltre l’omofobia, si prova a punire tutti coloro che agiscono contro le persone disabili. Questa è la base del dibattito che si è scatenato sui social che vede come centro l’omofobia all’indomani della notizia che il ddl Zan è tornatoCamera per essere discusso. Con un «estesodisabilità», occorre ora discutere gli ottocento emendamenti presentati da chi ritiene questa unaliberticida, Lega e Fratelli d’Italia. LEGGI>>> Ciro su Maria Paola: «La sua famiglia ripeteva che l’avevo infettata, minaccea mia madre»Zan, rigettate le ...