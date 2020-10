La leadership femminile nella Sanità? Farebbe bene a tutto il Paese

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Sono il 70% della forza lavoro nel settore sanitario, dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma solo il 25% di loro occupa posizioni diin Europa. In Italia poi va ancora peggio: le donne sono il 63,8% del personale dipendente, quasi il doppio degli uomini, secondo i dati del 2019 dell’Osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario Italiano OASI. Ma solo il 16,7% è in direzione generale. E ancora: le donne sono il 44% tra i medici delle aziende pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale, dice una ricerca della Bocconi. Ma poi ricoprono solo il 17% dei ruoli di direttore di struttura complessa. Dati e storie alla mano quello sanitario, così al centro delle cronache in tempi di pandemia di Coronavirus, è ed è sempre stato tra i ...