La Juve cede al Barça, Dembelè e Messi sbancano lo Stadium (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Barcellona trova per la prima volta la vittoria in casa della Juventus. Mai vincente a Torino nei sei precedenti, la squadra blaugrana porta a casa il successo per 2-0 nella seconda giornata di Champions League. Una vittoria che lancia la squadra catalana in testa al girone in solitaria. Alla vigilia speranzosa di recuperare Ronaldo, la Juventus si è trovata per la quarta partita di fila senza il suo asso, ancora positivo. Rimandato dunque alla sfida di ritorno il remake dell'eterno duello con Lionel Messi. Nella Juve alla fine Bonucci ce l'ha fatta a essere titolare seppur in precarie condizioni, mentre Koeman nel Barcellona ha scelto di lasciare in panchina l'esperto Busquets e il talento Ansu Fati. Ospiti più vivi fin dalle prime battute con l'ex Pjanic a recuperare la sfera ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Barcellona trova per la prima volta la vittoria in casa dellantus. Mai vincente a Torino nei sei prenti, la squadra blaugrana porta a casa il successo per 2-0 nella seconda giornata di Champions League. Una vittoria che lancia la squadra catalana in testa al girone in solitaria. Alla vigilia speranzosa di recuperare Ronaldo, lantus si è trovata per la quarta partita di fila senza il suo asso, ancora positivo. Rimandato dunque alla sfida di ritorno il remake dell'eterno duello con Lionel. Nellaalla fine Bonucci ce l'ha fatta a essere titolare seppur in precarie condizioni, mentre Koeman nel Barcellona ha scelto di lasciare in panchina l'esperto Busquets e il talento Ansu Fati. Ospiti più vivi fin dalle prime battute con l'ex Pjanic a recuperare la sfera ...

