La guerriglia di Forza Nuova a Roma

Bombe carta, sirene, petardi e la carica con gli idranti della Polizia. In piazza del Popolo, a Roma, la guerriglia temuta è arrivata. La carica ha sorpreso il gruppo di manifestanti ai quali si sono confusi militanti di Forza Nuova incappucciati che discutevano se andare in piazzale Flaminio e restare in piazza del Popolo a Roma. È tutta targata Forza Nuova l'ultima serata di bombe carta, molotov e fumogeni, bottiglie e sampietrini divelti e scagliati contro le forze dell'ordine pronte a una Nuova guerriglia. Questa volta a Roma, a piazza del Popolo, dove poco prima si era conclusa la marcia indetta dai commercianti in rivolta contro le chiusure anti Covid, affiancati da molti esponenti locali ...

