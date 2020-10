La Francia sfiora i 70mila contagi da Covid, Macron: “Le misure prese non bastano più, siamo stati sommersi dalla pandemia” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’aumento dei contagi in Francia è ormai fuori controllo. Nelle ultime 24 ore sono quasi 70mila le persone che hanno contratto il coronavirus, con 767 decessi, 2.821 ricoveri e 372 persone entrate in terapia intensiva. Dati mai visti prima in Europa che hanno portato il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ad ammettere che “le misure prese non bastano più”. Il capo dell’Eliseo ha ammesso che il Paese è stato “sommerso e sorpreso dall’accelerazione improvvisa della pandemia” che ha mostrato una “seconda ondata più dura e mortale della prima”. per cercare di arginare questa diffusione esponenziale “serve un colpo di freno brutale”, ha aggiunto. La stretta adottata finora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’aumento deiinè ormai fuori controllo. Nelle ultime 24 ore sono quasile persone che hanno contratto il coronavirus, con 767 decessi, 2.821 ricoveri e 372 persone entrate in terapia intensiva. Dati mai visti prima in Europa che hanno portato il presidente della Repubblica, Emmanuel, ad ammettere che “lenonpiù”. Il capo dell’Eliseo ha ammesso che il Paese è stato “sommerso e sorpreso dall’accelerazione improvvisa della pandemia” che ha mostrato una “seconda ondata più dura e mortale della prima”. per cercare di arginare questa diffusione esponenziale “serve un colpo di freno brutale”, ha aggiunto. La stretta adottata finora ...

Trentin0 : Covid: la Francia sfiora i 70.000 contagi in 24 ore. - paolorm2012 : Covid: Francia sfiora 70.000 contagi in 24 ore - Ultima Ora - ANSA