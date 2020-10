La Francia nella morsa del Covid. Verso un nuovo lockdown totale. Attesa per il discorso di Macron (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Misure radicali in Francia. Che si avvia Verso un nuovo lockdown. “Il coprifuoco non ha dato tutti i risultati che ci si poteva aspettare. Dobbiamo trarre conclusioni molto rapidamente e prendere misure radicali”. Parola del presidente della Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux. lockdown in Francia, Attesa per il discorso di Macron Intanto cresce l’Attesa per il discorso alla nazione delle 20 del presidente Emmanuel Macron. Che, al termine di un nuovo Consiglio di difesa, dovrebbe annunciare le nuove misure decise di fronte all’aggravarsi della situazione sanitaria a causa della pandemia. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Misure radicali in. Che si avviaun. “Il coprifuoco non ha dato tutti i risultati che ci si poteva aspettare. Dobbiamo trarre conclusioni molto rapidamente e prendere misure radicali”. Parola del presidente della Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux.inper ildiIntanto cresce l’per ilalla nazione delle 20 del presidente Emmanuel. Che, al termine di unConsiglio di difesa, dovrebbe annunciare le nuove misure decise di fronte all’aggravarsi della situazione sanitaria a causa della pandemia. ...

