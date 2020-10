La filiera del vino si salverà investendo sulla partecipazione

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tra marzo e giugno, durante il periodo più acuto dell’emergenza sanitaria, che ha costretto la popolazione italiana, e buona parte di quella mondiale, a chiudersi in casa, aziende, ristoratori e produttori si sono ingegnati per trovare nuove modalità tramite cui restare in contatto con la propria clientela. In quella situazione inaudita, in cui improvvisamente ogni paradigma era saltato, ogni abitudine smantellata e ogni traguardo era da ricostruire in fretta, laenologica, dai produttori ai sommelier, è stata costretta a reinventarsi. L’esempio più diffuso, messo in atto da realtà grandi e piccole, ha riguardato sicuramente la vendita online, spesso portata avanti, anche dopo la ripresa delle attività. Secondo uno studio effettuato da Omnicom PR Group Italia, oggi una cantina su quattro vende i propri vini ...