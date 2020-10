La curva epidemiologica rischia di sfuggire di mano. Conte: “Abbiamo adottato misure severe ma necessarie per contenere i contagi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Non abbiamo adottato misure secondo un criterio arbitrario, né operato una gerarchia di valori tra le attività, l’insieme delle misure va valutato in termini unitari e complessivi, come pure gli effetti non dovranno essere valutati in questi giorni ma nell’arco di due settimane. Tutte le misure messe in campo rispondono alla necessità di tenere sotto controllo la curva dei contagi e mitigare la diffusione della pandemia. Siamo pienamente consapevoli che si tratta di misure severe ma le riteniamo necessarie per Contenere i contagi, diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggire completamente di mano”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Non abbiamosecondo un criterio arbitrario, né operato una gerarchia di valori tra le attività, l’insieme delleva valutato in termini unitari e complessivi, come pure gli effetti non dovranno essere valutati in questi giorni ma nell’arco di due settimane. Tutte lemesse in campo rispondono alla necessità di tenere sotto controllo ladei contagi e mitigare la diffusione della pandemia. Siamo pienamente consapevoli che si tratta dima le riteniamopernere i contagi, diversamente laè destinata acompletamente di”. ...

vincenzolarosa_ : @MilkoSichinolfi @Paolo1926_ Anche perché non credo, penso sia logica la mia affermazione, che si abbia una così dr… - PoliticaNewsNow : Giani: 'Rivedere limite orari se la curva epidemiologica lo consentirà' - Alice160383 : RT @FabrizioDelpret: #Conte ha trovato i soldi per tutte le categorie penalizzate in 48 ore. Ora, ogni critica è legittima, ma nello stesso… - BusettiCristina : RT @Gigadesires: #Conte: 'Con la curva epidemiologica in salita, non possiamo permettere che le persone vadano in giro, in palestra, al ris… - Fra74111 : RT @Gigadesires: #Conte: 'Con la curva epidemiologica in salita, non possiamo permettere che le persone vadano in giro, in palestra, al ris… -