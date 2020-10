La cottura al sale: scopri una tecnica di cottura molto particolare (Di mercoledì 28 ottobre 2020) . La cottura al sale è una delle tecniche di cottura degli alimenti più antiche che si conoscano. Rientra tra quei tipi di cottura che vedono i cibi cuocersi sotto qualcosa, per esempio la cenere, la brace o la sabbia. Il principio che ne è alla base è la cottura attraverso il solo scambio di calore, non attraverso uno scambio di materia. Sono molte le persone che conoscono questo tipo di cottura e ne sono soddisfatte, ma sono molte di più quelle che non ne hanno mai sentito parlare o che, se ne hanno sentito parlare, credono che lasci gli alimenti troppo salati e quindi immangiabili. È ovvio che non è così, perché in caso contrario nessuno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) . Laalè una delle tecniche didegli alimenti più antiche che si conoscano. Rientra tra quei tipi diche vedono i cibi cuocersi sotto qualcosa, per esempio la cenere, la brace o la sabbia. Il principio che ne è alla base è laattraverso il solo scambio di calore, non attraverso uno scambio di materia. Sono molte le persone che conoscono questo tipo die ne sono soddisfatte, ma sono molte di più quelle che non ne hanno mai sentito parlare o che, se ne hanno sentito parlare, credono che lasci gli alimenti troppo salati e quindi immangiabili. È ovvio che non è così, perché in caso contrario nessuno ...

Lidalgirl : @afterele @sghigolini Io la uso per velocizzare il processo di cottura della pasta, soprattutto perché qui l'acqua… - Seamus_The_Dog : @j_gufo 1) che cazzo è, che non riesco a capirlo? 2) quello è l'assaggio, giusto? per sapere com'è di sale e di cot… - S20WON : @CesareCamboni Da lenza? Nn voglio immaginare...bella soda, mai assaggiata una prelibatezza simile! Le cose buone g… - redcatontheroof : @azzimovolfeni I ceci si mettono a bagno il giorno prima poi si cuociono in pentola con acqua e a fine cottura, sal… - Twittytwitty17 : @GanzoSwan E voi rilanciate no? Iniziate a disquisire delle percentuali di sale per la salamoia, durata della cottu… -

Ultime Notizie dalla rete : cottura sale Acqua di cottura della pasta: come riutilizzarla in modi alternativi Yeslife Ecco perché non si dovrebbe mettere l’olio nell’acqua di cottura della pasta

Eppure, se non si presta attenzione alla pasta durante la cottura, questo spesso avviene. Per questo in molti aggiungono un cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva all’acqua. Generalmente, lo si fa ...

Tutte le cose sbagliate e giuste sull’uso del sale in cucina

Il sale è un ingrediente millenario della cucina. Da questa lunga esperienza provengono le nostre abitudini per le preparazioni delle diverse pietanze. Ma ...

Eppure, se non si presta attenzione alla pasta durante la cottura, questo spesso avviene. Per questo in molti aggiungono un cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva all’acqua. Generalmente, lo si fa ...Il sale è un ingrediente millenario della cucina. Da questa lunga esperienza provengono le nostre abitudini per le preparazioni delle diverse pietanze. Ma ...