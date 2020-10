La Commissione europea autorizza la commercializzazione di ALIS (Amikacin Liposome Inhalation Suspension) dispersione per aerosol per il trattamento di infezioni polmonari NTM causate da MAC in pazienti adulti non FC con opzioni di trattamento limitate (Di mercoledì 28 ottobre 2020) — Il lancio del prodotto inizierà in Germania, poi nel Regno Unito; a seguire altri paesi dell'UE — BRIDGEWATER, New Jersey, 28 ottobre 2020 /PRNewswire/



Insmed Incorporated (Nasdaq: INSM), società biofarmaceutica globale la cui missione è trasformare la vita di pazienti affetti da malattie gravi e rare, ha annunciato oggi che la Commissione europea (CE) ha concesso l'autorizzazione alla commercializzazione di ALIS dispersione per aerosol ("ARIKAYCE") per il trattamento di infezioni non tubercolari micobatteriche (NTM) polmonari causate dal Mycobacterium avium complex (MAC) in adulti con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) — Il lancio del prodotto inizierà in Germania, poi nel Regno Unito; a seguire altri paesi dell'UE — BRIDGEWATER, New Jersey, 28 ottobre 2020 /PRNewswire/Insmed Incorporated (Nasdaq: INSM), società biofarmaceutica globale la cui missione è trasformare la vita diaffetti da malattie gravi e rare, ha annunciato oggi che la(CE) ha concesso l'zione alladiper("ARIKAYCE") per ildinon tubercolari micobatteriche (NTM)dal Mycobacterium avium complex (MAC) incon ...

RaiNews : 'Ho buone notizie per l'Italia: il programma Sure è pronto', così la presidente della Commissione europea - europainitalia : #SURE: la Commissione eroga 10mld € all'????. @PaoloGentiloni: l'emissione di obbligazioni sociali SURE è stata ben p… - matteosalvinimi : ...medicinali contraffatti provenienti da quel Paese. La Lega lo ha chiesto alla Commissione Europea con una interr… - CamilloBenso19 : RT @AntonioGrzt: Negata la richiesta di accesso agli atti con la quale la Verità chiedeva di ottenere copia del contratto stipulato dalla C… - EuropeDirect_Mo : RT @europainitalia: #SURE: la Commissione eroga 10mld € all'????. @PaoloGentiloni: l'emissione di obbligazioni sociali SURE è stata ben più d… -