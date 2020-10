La clinica per rinascere: il dottor Giardiello è positivo al Coronavirus (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un lungo videomessaggio per informare tutti i suoi pazienti dell’accaduto. Il dottor Cristiano Giardiello, professore e medico chirurgo specializzato anche conosciuto grazie al docu-reality ambientato a Castel Volturno che lo reso noto in tv, La clinica per rinascere, è risultato positivo al Coronavirus: “Sto molto bene, ho avuto soltanto un po’ di febbre. Sto facendo la terapia e sono in isolamento domiciliare. Questo è un momento davvero molto complesso e chiedo a tutti voi di stare molto attenti”. Ma non è tutto qui. Il chirurgo Cristiano Giardiello ha anche spiegato che slitteranno tutti i suoi prossimi appuntamenti lavorativi. E ancora, prima di concludere, si è raccomandato con quanti lo seguono online: “Vi ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un lungo videomessaggio per informare tutti i suoi pazienti dell’accaduto. IlCristiano, professore e medico chirurgo specializzato anche conosciuto grazie al docu-reality ambientato a Castel Volturno che lo reso noto in tv, Laper, è risultatoal: “Sto molto bene, ho avuto soltanto un po’ di febbre. Sto facendo la terapia e sono in isolamento domiciliare. Questo è un momento davvero molto complesso e chiedo a tutti voi di stare molto attenti”. Ma non è tutto qui. Il chirurgo Cristianoha anche spiegato che slitteranno tutti i suoi prossimi appuntamenti lavorativi. E ancora, prima di concludere, si è raccomandato con quanti lo seguono online: “Vi ...

