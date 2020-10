fisco24_info : La 25ma edizione di 'Artigiano in Fiera' diventa digitale : - TV7Benevento : La 25ma edizione di 'Artigiano in Fiera' diventa digitale... - Adnkronos : La 25ma edizione di '#ArtigianoinFiera' diventa digitale - agopressit : Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, spiega i contenuti della Carta di Sorrento ed illustra il progetto di cand… - agopressit : Gaetano Mauro, presidente del museo Correale di Terranova, illustra i tesori custoditi nelle sale della struttura.… -

Ultime Notizie dalla rete : 25ma edizione

Adnkronos

Giunta alla sua 25ma edizione, la manifestazione si presenta in una veste inedita e innovativa, introducendo una novità che permetterà agli artigiani di presentarsi ugualmente al loro pubblico. Per ...Roma, 23 ott. (askanews) - Terapie intensive in affanno in questa seconda ondata pandemica. È quanto emerge dalla 25ma puntata dell'Instant Report Covid-19, iniziativa dell'Alta Scuola di Economia e M ...