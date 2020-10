Krunic | «Felice di essere rimasto al Milan Sparta Praga | siamo pronti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Rade, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro loRade, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che non abbiamo ancora analizzato bene ma che sicuramente approfondiremo stasera e domani. Il problema è appunto il fatto di non conoscere locome una formazione di Serie A, questa è una bella differenza ma nelle prossime ore ci prepareremo bene alla partita ...