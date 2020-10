Krasnodar-Chelsea, gol di Ziyech che chiude il match (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Hakim Ziyech chiude definitivamente la sfida tra Krasnodar e Chelsea firmando il gol dello 0-3 che mette la parola fine a ogni velleità di rimonta dei russi. Azione confusa ma con un super tocco smarcante di Pulisic che poi serve alla grande il nordafricano che non perdona sull’uscita ormai a vuoto del portiere. In alto il VIDEO del primo gol di Ziyech con la maglia dei Blues in Champions. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Hakimdefinitivamente la sfida trafirmando il gol dello 0-3 che mette la parola fine a ogni velleità di rimonta dei russi. Azione confusa ma con un super tocco smarcante di Pulisic che poi serve alla grande il nordafricano che non perdona sull’uscita ormai a vuoto del portiere. In alto ildel primo gol dicon la maglia dei Blues in Champions.

