Krasnodar-Chelsea, beffa Jorginho: sbaglia il rigore dopo il saltello (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Grande occasione per il Chelsea per portarsi in vantaggio contro il Krasnodar al 14′. dopo un fallo da rigore commesso su Werner, l'arbitro ha concesso il penalty e come al solito il pallone è andato allo specialista Jorginho. Stavolta, però, l'eccesso di sicurezza ha giocato un brutto scherzo all'ex centrocampista del Napoli che ha battuto il penaty come al suo solito: rincorsa lenta, saltello e portiere spiazzato. Con un inconveniente: il pallone si è stampato sul palo prima di finire sulla schiena del portiere. Palla poi rinviata e rigore sbagliato. Succede anche agli specialisti.

